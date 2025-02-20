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«Локомотив» — «Куньлунь»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Ярославле

«Локомотив» — «Куньлунь»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Ярославле
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Куньлунь».

Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 5.5 за 2.50.

«В последние четыре недели у «Локомотива» шесть поражений в девяти матчах. Никак не удается одержать хотя бы две победы подряд. Казалось бы, после яркого выигрыша в Череповце в прошлую пятницу дела у вице-чемпионов пошли на лад – но через два дня они уступили в Уфе. У руководства в любой момент могут возникнуть вопросы к готовности команды в плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому в матче с аутсайдером Запада команда Никитина будет серьёзно выкладываться. Домашние встречи с «Куньлунем» и «Сибирью» — лучший шанс наконец-то оставить о себе хорошее впечатление. К чести команды Кравца, рук она не упускает и играть не бросила. Но победить «Локомотив» будет сложнее, чем «Витязь» или даже «Салават». Ставим на хозяев и скромный тотал – не больше пяти шайб на двоих. Не исключено, что гости вообще ни разу не поразят ворота», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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