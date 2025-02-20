США – Канада: ставка Дарьи Тубольцевой на финал Турнира четырёх наций

Журналистка Дарья Тубольцева дала прогноз на финал Турнира четырёх наций США — Канада.

Ставка: победа Канады за 2.30.

«Финал Турнира четырех наций запланирован на 21 февраля. Нас ждет вторая серия противостояния североамериканских хоккейных гигантов. Напомню, что ранее американцы обыграли канадцев 3:1 и досрочно вышли в финал. Если отталкиваться от этого матча и других игр на турнире, то сборная США выглядит фаворитом. Она не раз показывала характер, а братья Ткачак — настоящий кошмар для любого соперника. У команды лучший вратарь мира Хеллебайк, да и его сменщик Оттингер в матче со Швецией показал, что хорошо готов.

Однако есть большая проблема — состояние травмированных игроков. На игру со шведами Салливан заявил всего 11 форвардов, а по ходу встречи травму получил Брэди Ткачак. Не играли его старший брат Мэттью, а также Мэттьюс и Макэвой. Есть вероятность, что все четверо будут в строю на финал, но гарантий нет.

Турнир четырёх наций . Финал Турнир четырёх наций . Финал 21 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК США Не начался Канада Кто победит в основное время? П1 X П2

Канада еще в первом матче потеряла Теодора до конца турнира, но зато поправился Макар. На бумаге у Купера все еще лучшие нападающие и защитники турнира. Опасение вызывает только вратарский вопрос: Биннингтон выглядит плохо, а Хиллу не давали шанса, по слухам, из-за разногласий с некоторыми тренерами.

Но все-таки Канада есть Канада. Финалы она, как правило, не проигрывает. Да и в последней игре тренерский штаб, кажется, нашел оптимальные сочетания. Последняя крупная победа над США — в финале Олимпиады в Ванкувере-2010, когда Сидни Кросби забил «золотой» гол в овертайме. И ведь никто не удивится, если спустя 15 лет он повторит это снова. Предлагаю поставить на победу Канады», — приводит слова Тубольцевой «ВсёПроСпорт».