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США — Канада: ставка Германа Титова на финальный матч Турнира четырёх наций

США — Канада: ставка Германа Титова на финальный матч Турнира четырёх наций
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Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов предложил ставку на матч Турнира четырёх наций США — Канада.

Ставка: победа Канады за 2.30.

«Финал Турнира четырёх наций свёл сильнейшие сборные из участвующих в соревновании. США и Канада привезли самые сбалансированные составы, и их выход в золотой матч не вызывает удивления. Сборные уже встречались на групповом этапе, тогда американцы добились победы, сумев закрыть мощное нападение «Кленовых листьев» (3:1). Игра запомнилась мордобоем, который команды устроили с первых смен. За девять секунд чистого времени на льду состоялось три драки. Уверен, жарким получится и ближайший финал.

Турнир четырёх наций . Финал
21 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
США
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Канадцы будут мотивированы отомстить американцам за поражение в группе. США из-за травмы остались без важного защитника — Чарли Макэвоя, его заменил Куинн Хьюз. Не доиграл прошлый матч со Швецией Брэди Ткачук, но ожидается, что на финал он вернётся. Тем не менее американцы оставили много сил в группе, и мотивированные канадцы могут взять реванш. Поставим на победу «Кленовых Листьев» в основное время», — приводит слова Титова «ВсеПроСпорт».

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