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«Рома» — «Порту»: прогноз Андрея Лаврентьева на игру плей-офф Лиги Европы

«Рома» — «Порту»: прогноз Андрея Лаврентьева на игру плей-офф Лиги Европы
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Журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Лиги Европы «Рома» — «Порту».

Ставка: победа «Ромы» в 1-2 мяча за 2.33.

«Первый матч завершился вничью 1:1. Матч ознаменовался тем, что Клаудио Раньери был крайне недоволен судейством и потребовал от футболистов отказаться от рукопожатий с арбитром, а после матча выплеснул целую бурю эмоций в отношении судейства в Европе.

Лига Европы . Стыковые матчи. 2-й матч
20 февраля 2025, четверг. 20:45 МСК
Рома
Рим, Италия
Не начался
Порту
Порту, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последних матчах «Порту» победил в гостях 1:0 «Фаренсе», а «Рома» обыграла в гостях 1:0 «Парму». Португальцы в последних встречах забивают немного, в основном по одному мячу, да и «Рома» не блещет результативностью.

Я думаю, что в этой встрече «Рома» является фаворитом, так как показывает более удачные результаты. Кстати, в 2025 году «Рома» в чемпионате Италии набрала больше всех очков. Мой первый вариант – победа «Ромы» в 1-2 мяча. Ну и куда же без удаления, когда играют португальцы, а итальянцы были так недовольны судейством в первой встрече», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».

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