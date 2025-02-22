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Букмекеры считают «МЮ» аутсайдером матча с «Эвертоном»

Букмекеры считают «МЮ» аутсайдером матча с «Эвертоном»
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22 февраля состоится матч 26-го тура чемпионата Англии, в котором «Эвертон» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк». Стартовый свисток запланирован на 15:30 мск. Главный судья — Эндрю Мэдли.

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Манкунианцы потерпели два поражения подряд и опустились на 15-ю строчку, «ириски» располагаются на 14-й позиции.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Эвертона» предлагается с коэффициентом 2.65, что составляет около 38% вероятности.

Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 3.05 — в районе 32%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.20, что составляет около 30%.

В то же время аналитики считают, что матч «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

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