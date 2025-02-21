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«Лас-Пальмас» — «Барселона»: прогноз и ставки на матч чемпионата Испании

«Лас-Пальмас» — «Барселона»: прогноз и ставки на матч чемпионата Испании
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22 февраля в матче 25-го тура испанской Примеры встретятся «Лас-Пальмас» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Гран Канария» в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.28, что составляет приблизительно 77% вероятности.

Победа «Лас-Пальмаса» оценивается коэффициентом 10.5 — в районе 9%. Ничейный исход можно найти в линии за 6.90, что составляет около 14%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Лас-Пальмас» — «Барселона» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.31. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61.

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