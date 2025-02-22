«Эвертон» — «МЮ»: прогноз «Чемпионата» на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на встречу «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: «Эвертон» победит за 2.65.

«Ириски» обошли «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ впервые с 2018 года. И вряд ли остановятся на достигнутом. Неудивительно, что Мойес быстро сориентировался после возвращения в «Эвертон». Суммарно он возглавляет клубы АПЛ уже более 20 лет. Помнится, и «Манчестер Юнайтед» доводилось руководить. Правда, опыт был неудачным.

Уступив во встрече предыдущего тура чемпионата Англии ослабленному огромным количеством травм «Тоттенхэму» (0:1), «красные дьяволы» установили антирекорд: потерпели наибольшее количество поражений за 42 года. Раз уж окунаемся в прошлое, стоит отметить, что по итогам того сезона они вылетели из элитного дивизиона страны.

Если продолжать в том же духе, то и по итогам текущего отправятся в Чемпионшип. Манкунианцы проиграли 8 из 12 последних матчей в АПЛ. И чем дальше, тем хуже. Тактика Рубена Аморима не работает. Бо́льшая часть футболистов не принимает идеи португальского специалиста.

Раздробленность, далеко не лучшая атмосфера в раздевалке, отсутствие дисциплины — и это только часть проблем «красных дьяволов». «Эвертону» остаётся лишь воспользоваться царящим в «Манчестер Юнайтед» хаосом и добыть важные очки. Поддержка болельщиков в этом поможет. Проверяем лобовую победу хозяев.