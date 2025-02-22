«Лас-Пальмас» — «Барселона»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Барселона».

Ставка: «Барселона» победит + тотал больше 3.5 гола за 2.14.

Выиграв четыре предыдущих матча Примеры, подопечные Ханс-Дитера Флика поднялись на первое место. Кроме того, вышли в полуфинал Кубка Испании, крупно победив «Валенсию» (5:0). Большие трудности на своём поле возникли с «Алавесом» (1:0) и «Райо Вальекано» (1:0). В обоих случаях зарешал Роберт Левандовски.

Игра с «Райо Вальекано» стала для него первой после продления контракта с «Барселоной» ещё на один год. Подал отличный пример молодёжи — не расслабился. Лучший бомбардир в истории сборной Польши проводит замечательный сезон. Во всех турнирах в составе каталонского клуба забил уже 32 мяча и отдал три результативные передачи.

Как ни странно, на выезде каталонцы забивают больше, чем дома (в среднем за встречу в гостях в Примере 2,7 гола). И пропускают почти в два раза чаще. Заключить пари на П2 + ТБ 3.5 мяча можно с коэффициентом 2.14. Чемпионская гонка становится всё интереснее. У каталонцев столько же очков, сколько у «Реала», и лишь на одно больше, чем у «Атлетико».