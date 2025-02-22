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«Питтсбург» — «Вашингтон»: определён фаворит матча НХЛ

«Питтсбург» — «Вашингтон»: определён фаворит матча НХЛ
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22 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург» примет «Вашингтон». Встреча пройдёт на льду стадиона «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге. Первое вбрасывание запланировано на 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 2.23, что приблизительно равно 42% вероятности.

Победа «Питтсбурга» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.80 (около 34% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.10 (24%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Питтсбург» — «Вашингтон» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.04, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.78. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.80. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.20.

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