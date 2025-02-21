«Лестер» — «Брентфорд»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Лестер» — «Брентфорд».

Ставка: «Лестер» не проиграет за 1.75.

«Лестер» и «Брентфорд» встретятся в 26-м туре чемпионата Англии. У хозяев поля сезон проходит намного тяжелее. Но я думаю, мотивация сейчас у «лис» будет — они способны заработать очки в этой игре.

Пока в таблице «Лестер» идёт намного ниже своего соперника — 19-е место в зоне вылета, 17 очков в активе. Хотя для клуба, ещё ничего не потеряно — отставание от нескольких противников выше минимальное, в том числе и от «Вулверхэмптона» со спасительной 17-й строчки. Но для того чтобы бороться за выживание, команде ван Нистелроя, конечно, надо стабильнее набирать очки.

Пока что победы «Лестера» за последние месяцы можно пересчитать по пальцам одной руки, их было всего две. Причем одна из викторий произошла даже не в АПЛ — 6:2 с КПР рангом ниже в Кубке Англии. Вторая победа уже была полноценная — 2:1 с «Тоттенхэмом» в Премьер-лиге. Остальные были поражения.

Но я бы не сказал, что большие проблемы есть у подопечных ван Нистелроя. Особенно в последних матчах не так плохо смотрелся коллектив, чуть не выбил он из Кубка «Ман Юнайтед» (1:2), держался неплохо с «Арсеналом», навязывал ему борьбу (0:2). Перспективы у «лис» есть, нужно просто начать стабильно выступать, быть уверенными в своих силах, контролировать игру

У «Брентфорда» сезон складывается намного лучше. Пусть и в таблице клуб уже опустился чуть ниже середины. Еще недавно он шел ближе к еврокубковой зоне, боролся за топ-6. Но на дистанции «пчелам» тяжело пришлось, больше очков начали терять. Впрочем, несколько побед кряду могут поднять их в топ-8.

Результаты «Брентфорда» в последнее время были лучше, чем у «Лестера», конечно. Пусть и без обидных поражений не обходилось — 0:2 от «Тоттенхэма» в АПЛ, 0:1 от «Плимута» рангом ниже в Кубке Англии. Хотя и неплохие матчи команда проводила — 2:2 с «Ман Сити», 2:1 с «Кристал Пэлас» и 1:0 с «Вест Хэмом».

Я все-таки не уверен тут в победе гостей. Чередовали они разные результаты. Если бы «пчелы» стабильнее играли, я бы больше поверил в их успех. А так, «Лестер» в последних матчах выглядел уже не так плохо, особенно в обороне. Клуб борется за выживание, отступать ему некуда.

Так что на своем поле «лисы» будут бороться. Поставлю на то, что они не проиграют — коэффициент 1.75», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».