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«Лестер» — «Брентфорд»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

«Лестер» — «Брентфорд»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Лестер» — «Брентфорд».

Ставка: «Лестер» не проиграет за 1.75.

«Лестер» и «Брентфорд» встретятся в 26-м туре чемпионата Англии. У хозяев поля сезон проходит намного тяжелее. Но я думаю, мотивация сейчас у «лис» будет — они способны заработать очки в этой игре.

Пока в таблице «Лестер» идёт намного ниже своего соперника — 19-е место в зоне вылета, 17 очков в активе. Хотя для клуба, ещё ничего не потеряно — отставание от нескольких противников выше минимальное, в том числе и от «Вулверхэмптона» со спасительной 17-й строчки. Но для того чтобы бороться за выживание, команде ван Нистелроя, конечно, надо стабильнее набирать очки.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
21 февраля 2025, пятница. 23:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Не начался
Брентфорд
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пока что победы «Лестера» за последние месяцы можно пересчитать по пальцам одной руки, их было всего две. Причем одна из викторий произошла даже не в АПЛ — 6:2 с КПР рангом ниже в Кубке Англии. Вторая победа уже была полноценная — 2:1 с «Тоттенхэмом» в Премьер-лиге. Остальные были поражения.

Но я бы не сказал, что большие проблемы есть у подопечных ван Нистелроя. Особенно в последних матчах не так плохо смотрелся коллектив, чуть не выбил он из Кубка «Ман Юнайтед» (1:2), держался неплохо с «Арсеналом», навязывал ему борьбу (0:2). Перспективы у «лис» есть, нужно просто начать стабильно выступать, быть уверенными в своих силах, контролировать игру

У «Брентфорда» сезон складывается намного лучше. Пусть и в таблице клуб уже опустился чуть ниже середины. Еще недавно он шел ближе к еврокубковой зоне, боролся за топ-6. Но на дистанции «пчелам» тяжело пришлось, больше очков начали терять. Впрочем, несколько побед кряду могут поднять их в топ-8.

Результаты «Брентфорда» в последнее время были лучше, чем у «Лестера», конечно. Пусть и без обидных поражений не обходилось — 0:2 от «Тоттенхэма» в АПЛ, 0:1 от «Плимута» рангом ниже в Кубке Англии. Хотя и неплохие матчи команда проводила — 2:2 с «Ман Сити», 2:1 с «Кристал Пэлас» и 1:0 с «Вест Хэмом».

Я все-таки не уверен тут в победе гостей. Чередовали они разные результаты. Если бы «пчелы» стабильнее играли, я бы больше поверил в их успех. А так, «Лестер» в последних матчах выглядел уже не так плохо, особенно в обороне. Клуб борется за выживание, отступать ему некуда.

Так что на своем поле «лисы» будут бороться. Поставлю на то, что они не проиграют — коэффициент 1.75», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».

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