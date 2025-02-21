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«Лестер» — «Брентфорд»: прогноз Павла Погребняка на игру АПЛ 21 февраля

«Лестер» — «Брентфорд»: прогноз Павла Погребняка на игру АПЛ 21 февраля
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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч АПЛ «Лестер» — «Брентфорд».

Ставка: «Лестер» не проиграет за 1.72.

«Лестер» — на 19-м месте, пять поражений в последних шести играх. В прошлом туре «лисы» столкнулись с «Арсеналом» и дали хороший бой, но сил не хватило забрать очки. Болельщики возлагают огромные надежды на Руда ван Нистелроя, который может героически исправить неудачный сезон команды и оставить их в Премьер-лиге.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
21 февраля 2025, пятница. 23:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Не начался
Брентфорд
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что касается гостей, то они на 11-м месте, крепкий середняк. До еврокубков далеко, поэтому задача — набирать очки и радовать болельщиков положительным результатом. В этом сезоне слепить что-нибудь, скорее всего, не получится. «Пчёлы» — команда с характером, бьются до последнего, и с ними легко не бывает.

Моя ставка — «Лестер» не проиграет с коэффициентом 1.72», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

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