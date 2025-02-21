«Лестер» — «Брентфорд»: прогноз Павла Погребняка на игру АПЛ 21 февраля

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч АПЛ «Лестер» — «Брентфорд».

Ставка: «Лестер» не проиграет за 1.72.

«Лестер» — на 19-м месте, пять поражений в последних шести играх. В прошлом туре «лисы» столкнулись с «Арсеналом» и дали хороший бой, но сил не хватило забрать очки. Болельщики возлагают огромные надежды на Руда ван Нистелроя, который может героически исправить неудачный сезон команды и оставить их в Премьер-лиге.

Что касается гостей, то они на 11-м месте, крепкий середняк. До еврокубков далеко, поэтому задача — набирать очки и радовать болельщиков положительным результатом. В этом сезоне слепить что-нибудь, скорее всего, не получится. «Пчёлы» — команда с характером, бьются до последнего, и с ними легко не бывает.

Моя ставка — «Лестер» не проиграет с коэффициентом 1.72», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».