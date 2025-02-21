«Динамо» Москва — «Динамо» Минск: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Динамо» Москва за 1.81.

«Как бы ни складывалась турнирная ситуация, обе команды выходят на лед с полной отдачей. Минск выступает достойно и прогрессирует под руководством Дмитрия Квартальнова. Но я вижу, что у минского «Динамо» постоянно возникают большие проблемы в матчах против московского «Динамо». Это было заметно даже по их кубковой серии, которая состоялась не так давно.

Московское «Динамо» выиграло ту серию без особых сложностей. И если посмотреть на их личные встречи, то последняя игра в Минске завершилась победой минчан со счетом 1:0. Это был супернатужный матч, ведь редко увидишь, чтобы московское «Динамо» вообще ничего не забивало, особенно когда у них в составе Никита Гусев и топовые легионеры.

Эта победа Минска стала аномалией. До этого «Динамо» Москва выигрывало раз за разом: 4:3 в Минске, 6:3 дома, 3:1, 3:1. Эти серии накапливаются, и создается впечатление, что минское «Динамо» перед московским выглядит как андердог перед питоном Каа — какое-то оцепенение, растерянность.

Честно говоря, я не думаю, что этот тренд изменится в рамках регулярного чемпионата. Это не плей-офф, и московское «Динамо» снова должно взять верх над Минском.

Я бы не стал играть с большими тоталами, учитывая их последний матч — 1:0. Самый надежный вариант — победа «Динамо» Москва в основное время. Конечно, стоит посмотреть коэффициенты, но это кажется самым логичным исходом. Москвичи играют дома уверенно, они — одни из фаворитов на Кубок Гагарина. Минчане, на мой взгляд, максимум смогут пройти первый раунд плей-офф, и это уже будет успехом для них», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».