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«Динамо» Москва — «Динамо» Минск: ставка Дарьи Тубольцевой на игру КХЛ

«Динамо» Москва — «Динамо» Минск: ставка Дарьи Тубольцевой на игру КХЛ
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Журналистка Дарья Тубольцева предложила свою ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Динамо» Минск за 3.15.

«После ухода Алексея Сопина с поста генерального менеджера московское «Динамо» никак не может победить. У команды два поражения подряд: от «Спартака» (2:3 ОТ) и «Сочи» (3:5). В пятницу бело-голубые сыграют дома с минским «Динамо». Это будет уже четвёртый матч между командами в текущем регулярном чемпионате, пока счёт в противостоянии 2:1 в пользу москвичей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Московский выезд для минчан складывается очень удачно: команда одержала победы над «Витязем» (4:2) и ЦСКА (4:1). Предстоящая встреча будет особенно важной для Вадима Шипачёва, который провёл несколько успешных сезонов в московском «Динамо». В последних пяти матчах на его счету два гола. Самый результативный игрок минчан за этот период — Кристофер Тирни, у него 4 (1+3) очка. У москвичей в отличной форме Никита Гусев: 7 (4+3) очков в последних пяти матчах.

Учитывая текущую форму команд и последние результаты, предлагаю поставить на победу минского «Динамо», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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