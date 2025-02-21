«Торпедо» — «Сочи»: ставка Дарьи Тубольцевой на встречу КХЛ 21 февраля

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч КХЛ «Торпедо» — «Сочи».

Ставка: победа «Сочи» за 4.60.

«Самый легендарный матч в истории «Сочи» состоялся в среду. 27-летний нападающий Даниил Сероух стал всего лишь вторым игроком в истории КХЛ, оформившим пента-трик в ворота московского «Динамо» (5:3). У команды сейчас лучший отрезок в сезоне: несмотря на последнее место в Западной конференции, «Сочи» выиграл четыре матча подряд, обойдя «Нефтехимик», дважды — ЦСКА и «Динамо» М.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Со своим следующим соперником команда Сергея Зубова уже встречалась. 28 января «Торпедо» одержало гостевую победу со счётом 3:1. Однако в последнем матче нижегородцы неожиданно уступили «Спартаку» (4:7), ведя в счёте 4:0. До этого у них было четыре победы подряд.

Хотя «Торпедо» фактически обеспечило себе место в плей-офф («Куньлунь» отстаёт на девять очков), команда играет нестабильно. Нижегородцы много забивают (172 шайбы, шестое место в лиге), но испытывают проблемы с реализацией большинства (всего 14,9%).

С учётом текущей формы команд и последних результатов, можно рискнуть и поставить на победу «Сочи», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».