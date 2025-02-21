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Эксперты назвали шансы Мирры Андреевой выиграть турнир в Дубае

Эксперты назвали шансы Мирры Андреевой выиграть турнир в Дубае
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Сегодня Мирра Андреева сыграет полуфинальный матч на турнире WTA-1000 в Дубае против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Букмекеры оценили шансы россиянки выиграть турнир.

Сделать ставку на то, что 17-летняя Андреева станет чемпионкой, можно с коэффициентом 3.40. При этом букмекеры считают, что шансы Мирры в полуфинальном матче чуть ниже, чем у соперницы. Поставить на успех россиянки в полуфинале можно с коэффициентом 2.10, а шансы Рыбакиной оценили в 1.79.

Дубай (ж). 1/2 финала
21 февраля 2025, пятница. 16:00 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Именно Рыбакину считают главным фаворитом всего турнира. Вероятность её чемпионства оценили в 3.00. За 3.30 можно сделать ставку на Каролину Мухову из Чехии, а за 6.00 — на датчанку Клару Таусон.

Андреева стала самой молодой теннисисткой, добравшейся до полуфинала турнира в Дубае.

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