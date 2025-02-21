«Ак Барс» — «Нефтехимик»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Казани

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Ак Барса» с форой (-2.5) за 2.90.

«Ак Барс» после возобновления регулярного чемпионата КХЛ провёл четыре встречи и во всех проиграл. Четвёртое поражение пришло в Нижнекамске, и вот, спустя три дня, — новая встреча с «Нефтехимиком». Татарстанское дерби. Попробуем предугадать развитие событий в матче в этом тексте.

Итак, «Ак Барс» после небольшой паузы на время проведения Матча звёзд КХЛ выглядит так, будто команду подменили. Дома проиграли «Торпедо» 1:5, на выезде — «Салавату Юлаеву» 0:3, «Авангарду» 2:6, «Нефтехимику» 2:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Как видите, дела плохи. Но как бы я ни пытался подобраться к причинам подобных результатов, всякий раз приходил к мнению, что пока ничего страшного. В паузу подрастеряли тонус и игровую форму. Уступили два раза подряд, потеряли уверенность — и удача отвернулась. Через работу нужно возвращаться. Это довольно банально, но лучше сейчас пройти через такие преграды, чем в первом раунде Кубка Гагарина.

«Нефтехимик» после новостей о возможной отставке Олега Леонтьева с поста главного тренера клуба провеэл пять матчей, в которых одержал три победы, один раз проиграл в основное время, один раз уступил за пределами 60 минут. 7 очков из 10 возможных. Очень неплохой отрезок. Да и шансы на плей-офф остаются. До 7-8 места на Востоке отставание восемь очков. «Сибирь» накануне вновь потерпела поражение и не увеличила отрыв. Очки нужны как воздух.

Конечно, если учесть соседство и один регион, хочется пойти на вариант ничьей в основное время. Всё-таки три очка на две команды лучше, чем два очка на те же две команды. Но если и рассматривать этот вариант, то в качестве развлечения. А так исход очевиден», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».