«Питтсбург» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Питтсбург» — «Вашингтон».

Ставка: «Вашингтон» победит за 2.23.

Отдохнувший, с новым зарядом энергии и эмоций, Овечкин принимается за дело. А вот у Сидни Кросби времени перевести дух не было. Так же как и у Эрика Карлссона. Они отправились в расположение национальных команд на Турнир четырёх наций. Сил оставили ой как немало.

И более того, Майку Салливану было не до подготовки клуба к возобновлению регулярного чемпионата. Все мысли и время занимал финал Турнира четырёх наций с Канадой. А ведь на перерыв «пингвины» ушли далеко не в таком хорошем настроении, как «столичные». С куда большим количеством проблем, если быть точным.

Как бы ни старался Евгений Малкин, шансы «Питтсбурга» добыть путёвку в плей-офф стремятся к нулю. Проиграв в основное время 8 из 14 предыдущих матчей, подопечные Салливана спустились на предпоследнее место в турнирной таблице Столичного дивизиона. Скорее всего, и в этот раз потерпят поражение по итогам 60 минут.