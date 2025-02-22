Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Питтсбург» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ

«Питтсбург» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Питтсбург» — «Вашингтон».

Ставка: «Вашингтон» победит за 2.23.

Материалы по теме
«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». В футболе нет места сантиментам
«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». В футболе нет места сантиментам

Отдохнувший, с новым зарядом энергии и эмоций, Овечкин принимается за дело. А вот у Сидни Кросби времени перевести дух не было. Так же как и у Эрика Карлссона. Они отправились в расположение национальных команд на Турнир четырёх наций. Сил оставили ой как немало.

И более того, Майку Салливану было не до подготовки клуба к возобновлению регулярного чемпионата. Все мысли и время занимал финал Турнира четырёх наций с Канадой. А ведь на перерыв «пингвины» ушли далеко не в таком хорошем настроении, как «столичные». С куда большим количеством проблем, если быть точным.

Как бы ни старался Евгений Малкин, шансы «Питтсбурга» добыть путёвку в плей-офф стремятся к нулю. Проиграв в основное время 8 из 14 предыдущих матчей, подопечные Салливана спустились на предпоследнее место в турнирной таблице Столичного дивизиона. Скорее всего, и в этот раз потерпят поражение по итогам 60 минут.

Материалы по теме
«Лас-Пальмас» — «Барселона». Флик и Левандовски обойдут эти грабли
«Лас-Пальмас» — «Барселона». Флик и Левандовски обойдут эти грабли
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android