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«Лилль» — «Монако»: прогноз и ставки на матч чемпионата Франции

«Лилль» — «Монако»: прогноз и ставки на матч чемпионата Франции
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22 февраля состоится матч 23-го тура чемпионата Франции, в котором «Лилль» примет «Монако». Встреча пройдёт на стадионе «Декатлон Арена». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. Главный судья — Бенуа Бастьен.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Лилля» предлагается с коэффициентом 2.20, что составляет приблизительно 45% вероятности.

Победа «Монако» оценивается коэффициентом 3.35 — в районе 29%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70, что составляет примерно 26%.

В то же время аналитики считают, что матч «Лилль» — «Монако» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56.

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