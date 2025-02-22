«Лилль» — «Монако»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Лилль» — «Монако».

Ставка: «Лилль» победит за 2.20.

«Лилль» подходит к встрече с большим запасом сил и в куда более позитивном настроении. Во-первых, не пришлось тратить энергию на игры первого раунда плей-офф Лиги чемпионов. Во-вторых, получилось реабилитироваться после сенсационного поражения от «Гавра» (1:2). Обыграли на выезде «Ренн» (2:0). Пусть не без труда, помогло удаление, но уверенности победа точно придаст.

Как ни странно, у «Лилля» больше проблем возникает с аутсайдерами. Ко встречам с клубами из верхней части турнирной таблицы первенства Бруно Женезио лучше подготавливает подопечных как ментально, так и тактически. Взять П1 можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20.

«Доги» выиграли три из четырёх последних очных встреч, проходивших в Лилле. Дома очень редко теряют очки. Суммарно в Лиге чемпионов и чемпионате Франции в этом сезоне потерпели всего два поражения и четыре раза сыграли вничью. Вот что значит вдохновение от поддержки родных болельщиков.