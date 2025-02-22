«Арсенал» — «Вест Хэм»: букмекеры оценили шансы команды Артеты

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В субботу, 22 февраля, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится матч 26-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Вест Хэм». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение подопечным Микеля Артеты. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.28, что приблизительно равно 77% вероятности.

Победа «Вест Хэма» оценивается с коэффициентом 12.00 — около 8% вероятности. На ничью можно поставить за 6.20 (15%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в лондонском дерби. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.17. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев (7.50).