Автомобили для розыгрыша «Шайба. Тачка. OLIMPBET» выставили на аренах в 6 городах России

В рамках промо своего масштабного хоккейного розыгрыша БК OLIMPBET выставила на домашних аренах своих хоккейных клубов-партнёров автомобили, которые будут разыграны. Теперь болельщики могут вживую увидеть потенциальный приз перед посещением игр любимых команд в Москве, Тольятти, Череповце, Хабаровске, Владивостоке и Балашихе. Выставленные автомобили позволяют оценить дизайн, комфорт и премиальные характеристики будущих призов в деталях. Это создает дополнительный эмоциональный эффект и мотивацию к участию, делая посещение спортивных мероприятий ещё более захватывающим.

Выставленные автомобили стали настоящим центром притяжения болельщиков перед матчами — на фоне автомобилей фотографируются сотни людей, делая снимки на память и делясь ими в социальных сетях. Это усиливает вовлечённость аудитории и подогревает интерес к розыгрышу.

OLIMPBET стал первой компанией в индустрии, проводящей розыгрыш с таким крупным призовым фондом — более 50 млн рублей. В рамках акции будут разыграны восемь автомобилей: семь премиальных кроссоверов Exeed RX и эксклюзивный бизнес-седан Лада Aura.

Правила участия в розыгрыше предельно просты: необходимо сделать ставку от 2025 рублей на хоккей с коэффициентом от 1.3. Чтобы увеличить шансы на победу, можно продолжать делать ставки на хоккей от 500 рублей. Первый автомобиль будет вручён победителю уже в начале марта.

«Мы стремимся предлагать нашим пользователям уникальные возможности и новые форматы участия. Выставив автомобили перед аренами, мы делаем процесс ожидания матча более захватывающим, а сам розыгрыш — более осязаемым и эмоционально вовлекающим», — отметил Константин Гусев, директор по развитию OLIMPBET.

Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп».