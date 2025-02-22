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«Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз на лондонское дерби

«Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз на лондонское дерби
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу «Арсенал» — «Вест Хэм».

Ставка: «Арсенал» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.04.

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Подопечные Микеля Артеты выиграли семь из девяти последних матчей в английской Премьер-лиге, ни разу при этом не проиграв. Среди побеждённых на данном отрезке результативный «Тоттенхэм» (2:1) и опасный своей непредсказуемостью «Манчестер Сити» (5:1). И это всё на фоне серьёзных кадровых потерь!

Лондонский клуб умудряется оставаться одним из самых результативных среди всех участников АПЛ, хотя лазарет переполнен атакующими футболистами. Букайо Сака и Габриэл Мартинелли смогут вернуться не раньше международного перерыва в марте, а Кай Хаверц и Габриэл Жезус вообще выпали до конца сезона. Печально.

Тем не менее в прошлый раз «Арсенал» разгромил «Вест Хэм» со счётом 5:2, и у него все шансы если не разгромить его снова, то как минимум просто обыграть. Дело в том, что в шести матчах в разных турнирах, которые «молотобойцы» успели провести после назначения Грэма Поттера, они потерпели четыре поражения. Победа всего одна — домашняя над «Фулхэмом».

В остальном у «молотобойцев» всё складывается не лучшим образом. Потому победа «Арсенала» в предстоящем матче выглядит логично и ожидаемо. Единственное — ждать много голов не стоит, ведь «канониры» сильно обескровлены. Что-то в районе 2:0 здесь вполне можно будет увидеть. Поэтому берём П1 + тотал меньше 3.5 мяча.

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