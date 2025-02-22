«Астон Вилла» — «Челси»: прогноз и ставки на матч АПЛ

В субботу, 22 февраля, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме состоится матч 26-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Челси». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 2.65, в то время как победа «Челси» оценивается коэффициентом 2.55. Разница в вероятности составляет около 2%. Ничейный исход можно найти за 3.90.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Бирмингеме. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.46. Самый вероятный счёт при этом — 1:1 (7.50).