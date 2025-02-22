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«Астон Вилла» — «Челси»: прогноз на матч чемпионата Англии

«Астон Вилла» — «Челси»: прогноз на матч чемпионата Англии
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру «Астон Вилла» — «Челси».

Ставка: «Астон Вилла» не проиграет + тотал больше 2.5 гола за 2.60.

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Вообще, выступления на домашнем стадионе бирмингемцам удаются в последнее время. Последнее поражение случилось ещё в октябре 2024 года в Кубке английской лиги, а с тех пор они даже успели обыграть «Манчестер Сити» (2:1) и сыграть вничью с «Ювентусом» (0:0). Да и по количеству набранных очков на своём поле команда — одна из лучших в АПЛ.

Разумеется, это оружие будет играть против «Челси». Да настолько против, что гостям из Лондона даже ничья покажется достойным результатом. Дело в том, что лондонцы на выезде сейчас часто проваливаются. Не выиграли ни одного из пяти последних матчей в разных турнирах при четырёх поражениях.

Унаи Эмери не сможет рассчитывать на добрую часть футболистов. Защита «Астон Виллы» ослаблена, а арендованный у «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд пока не забивал. Однако Энцо Мареска тоже стоит перед сложным выбором из-за кадровых потерь разного рода: от травм до дисквалификаций. Поэтому здесь соперники на равных.

Скорее всего, встреча получится результативной, если учитывать стиль игры обеих сторон. Однако хозяева могут рассчитывать на очки благодаря домашнему преимуществу, которое в данном случае действительно будет преимуществом. Ожидаем чего-то вроде 2:2 или 2:1 в пользу принимающей стороны. Ставка 1Х + ТБ 2.5 мяча подойдёт.

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