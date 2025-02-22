«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Дмитрия Градиленко на матч АПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Эвертона» с форой (0) за 1.80.

«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед», 26-й тур АПЛ. Команды разделяет всего лишь одно очко. «Эвертон» находится выше, они располагаются на 14-й и 15-й строчках в турнирной таблице.

Многие уже говорят о том, что «МЮ» может вылететь. Но это, конечно, не случится. Да, много травмированных, и, к примеру, в последнем матче, который они проиграли на выезде «Тоттенхэму» 0:1, на скамейке были ребята из молодёжной команды. Поэтому была произведена лишь одна замена, и та на 90+ минуте. Но это не может быть оправданием, потому что 11 игроков основного состава — это футболисты очень высокого класса с трансферной ценой от 30 до 60 млн фунтов, футболисты квалифицированные, очень сильные, и на них ложится большая ответственность. Но пока с этой ответственностью они справиться не могут.

«Эвертон» в последних пяти матчах АПЛ одержал четыре победы и только раз сыграл вничью, отобрав два очка у «Ливерпуля» дома. Великолепный результат. Здесь можно сказать только о том, что опыт легенды «Эвертона» Давида Мойеса, пришедшего совсем недавно, сразу же начал приносить плоды. Ему не нужны были новые игроки и время. «Пришёл, увидел, победил» — это про него.

И в этом матче «Эвертон» продолжит свою серию без поражений. Победа «Эвертона» с форой (0) за 1.80», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».