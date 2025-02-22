«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Эвертона» с форой (0) за 1.77.

«Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» сойдутся 22 февраля в 26-м туре чемпионата Англии. Вроде бы, учитывая статус соперников, тут всё очевидно. С другой стороны, верить в успех нынешних «красных дьяволов» очень сложно. Так что и тут я не сразу могу назвать фаворита.

Последние матчи соперники проводили схожим образом, чередовали успехи и неудачи. Если смотреть на результаты «МЮ», то кажется, что у него проблем почти нет – четыре победы в шести встречах, два проигрыша крепким командам. Но я бы всё-таки отметил, что дважды выиграл клуб в Лиге Европы у не самых сложных соперников, как например, ФКСБ – 2:0. В других встречах тоже далеко не всегда показывали себя хорошо подопечные Аморима, тот же «Лестер» в Кубке Англии обыграли спорно (2:1). Ну а проигрыши «Кристал Пэлас» (0:2) и «Тоттенхэму» (0:1) были совсем бесперспективные.

И пока дела у «Юнайтед» всё-таки идут плохо, даже несмотря на несколько побед недавно. С 29 очками он уже опустился на 15-е место, всего несколько строчек до зоны вылета. Хотя и сразу три соперника выше обгоняют «красных дьяволов» всего на балл. В числе этих трёх команд есть и «Эвертон», который в последнее время выглядел намного лучше.

В Премьер-лиге у «ирисок» сейчас идет серия без проигрышей из пяти матчей – четыре победы и одна ничья. Причем поделить очки клубу удалось с сильнейшим соперником по чемпионату сейчас – 2:2 в дерби с «Ливерпулем». В остальных же играх выигрывала команда. Началось это после возвращения в клуб Давида Мойеса.

Правда, одна неудача всё-таки была у коллектива – вылет из Кубка Англии от «Борнмута» (0:2). Но всерьёз то поражение я бы не рассматривал, состав был смешанный, да и «ирискам» сейчас явно важнее сохранить прописку в АПЛ, а не бороться за Кубок.

Так что «Эвертон» выглядит намного лучше соперника. Я верю в то, что он тут не проиграет, наберёт очки. Ставлю на победу «Эвертона» с форой (0) за 1.77», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».