Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Валенсия» — «Атлетико»: прогноз Егора Титова на матч Примеры

«Валенсия» — «Атлетико»: прогноз Егора Титова на матч Примеры
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Валенсия» – «Атлетико» Мадрид в 25-м туре Примеры сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 2 за 1.68.

«Валенсия» постепенно выкарабкивается из тяжёлого положения. Она уже поравнялась с «Лас-Пальмасом», который не в зоне вылета. Есть шансы на спасение. В прошлом туре проявили характер в игре с «Вильярреалом», который шёл очень здорово в последнее время. Но «Валенсия» сумела отыграться в концовке. Интересно, что удастся показать против «Атлетико», который теперь уже третий в чемпионской гонке.

Испания — Примера . 25-й тур
22 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мадридцы играют как-то очень рвано. Не вижу у них стабильности в последнее время. Три раза за последние четыре тура теряли очки. Понятно, что было дерби с «Реалом», но вот ничьи дома с «Вильярреалом» и «Сельтой» — это совсем не то, чего ждал Симеоне. Здесь уже он накачку необходимую произведёт. Не сомневаюсь в этом. Но и «Валенсия» не так проста, особенно на своём поле. Да, «Барселона» там выиграла легко, но у «Атлетико» стиль другой, ему в таких матчах сложнее.

Я думаю, одного мяча для победы мадридцам может не хватить. «Валенсия» стала регулярно забивать. Поэтому возьму «тотал больше 2». У меня большой уверенности в победе «Атлетико» нет, тем более у него там дальше кубковая игра с «Барсой», которую нужно держать в голове», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Экспресс на главные события субботы: возвращение Овечкина и бой Бетербиев — Бивол
Экспресс на главные события субботы: возвращение Овечкина и бой Бетербиев — Бивол
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android