«Валенсия» — «Атлетико»: прогноз Егора Титова на матч Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Валенсия» – «Атлетико» Мадрид в 25-м туре Примеры сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 2 за 1.68.

«Валенсия» постепенно выкарабкивается из тяжёлого положения. Она уже поравнялась с «Лас-Пальмасом», который не в зоне вылета. Есть шансы на спасение. В прошлом туре проявили характер в игре с «Вильярреалом», который шёл очень здорово в последнее время. Но «Валенсия» сумела отыграться в концовке. Интересно, что удастся показать против «Атлетико», который теперь уже третий в чемпионской гонке.

Мадридцы играют как-то очень рвано. Не вижу у них стабильности в последнее время. Три раза за последние четыре тура теряли очки. Понятно, что было дерби с «Реалом», но вот ничьи дома с «Вильярреалом» и «Сельтой» — это совсем не то, чего ждал Симеоне. Здесь уже он накачку необходимую произведёт. Не сомневаюсь в этом. Но и «Валенсия» не так проста, особенно на своём поле. Да, «Барселона» там выиграла легко, но у «Атлетико» стиль другой, ему в таких матчах сложнее.

Я думаю, одного мяча для победы мадридцам может не хватить. «Валенсия» стала регулярно забивать. Поэтому возьму «тотал больше 2». У меня большой уверенности в победе «Атлетико» нет, тем более у него там дальше кубковая игра с «Барсой», которую нужно держать в голове», — приводит слова Титова «РБ Спорт».