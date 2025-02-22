«Валенсия» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Валенсия» — «Атлетико».

Ставка: обе забьют за 2.00.

Казалось бы, «Атлетико» должен являться фаворитом, особенно если посмотреть последние матчи между этими командами. Да, «Валенсия» как-то грохнула «Атлетико» на своём поле 3:0, но сейчас в такой расклад вряд ли можно поверить.

Да, «Валенсия» потихонечку с Корбераном выправляет ситуацию, даже в какой-то момент выбралась из зоны вылета. Сейчас команда всё ещё в зоне вылета, но там такая плотность, что каждая победа, каждое очко меняют ситуацию. При Корберане «Валенсия» в каждом матче забивает, если мы говорим про испанскую Ла Лигу. Следовательно, здесь стоит ждать, что «Валенсия» забьёт и, скорее всего, в свои ворота пропустит. Оборону «Валенсии» супернадёжной не назовёшь. Больше конкретики появилось в атаке, и Садик получше себя чувствует, чем в «Реале Сосьедад», и, как я уже сказал, «Валенсия» забивает в каждой игре.

У «Атлетико» в последних турах вирус ничейных результатов, команда потеряла место во главе турнирной таблицы, пропустила «Реал» и «Барселону» и сейчас находится на третьем месте.

В последних пяти матчах между командами работает вариант обе забьют – нет. Когда-то эта статистика прервётся, и я думаю, что сейчас, если учитывать форму «Валенсии», как ей нужны очки, и не всегда убедительную игру «Атлетико» в обороне, именно тот момент. Поэтому мой прогноз – обе забьют за 2.0. И рассмотрел бы вариант 2-3 гола в матче за 2.0 – вариант, который часто в последних матчах между командами встречается», — приводит слова Генича «РБ Спорт».