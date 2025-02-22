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«Валенсия» — «Атлетико»: ставка Игоря Семшова на игру Примеры 22 февраля

«Валенсия» — «Атлетико»: ставка Игоря Семшова на игру Примеры 22 февраля
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Валенсия» — «Атлетико».

Ставка: победа «Атлетико» за 1.95.

«На стадионе «Месталья» состоится матч 25-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и мадридским «Атлетико».

«Валенсия» занимает 18-е место в чемпионате с 23 очками. В последних пяти матчах команда одержала две победы, одну ничью и потерпела два поражения. Самым ярким игроком команды в этом сезоне является Уго Дуро, который забил семь голов и остаётся главной надеждой в атаке.

Испания — Примера . 25-й тур
22 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Атлетико» располагается на третьей позиции с 50 очками. От первого места «матрасников» отделяет всего одно очко. Команда не проигрывает в последних семи матчах в различных турнирах, демонстрируя стабильную игру в атаке и обороне. Лидером атак является французский форвард Антуан Гризманн, на счету которого восемь голов и четыре результативные передачи в испанской Примере.

В последних пяти очных поединках одна из команд всегда уходила с поля без забитых мячей. Четыре победы на счету «Атлетико», один матч выиграла «Валенсия».

Учитывая текущую форму и статистику, ожидается, что мадридский «Атлетико» сможет навязать свою игру и добиться положительного результата. Поставим на победу гостей», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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