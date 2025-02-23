«Реал» Мадрид — «Жирона»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании

23 февраля в матче 25-го тура испанской Примеры встретятся мадридский «Реал» и «Жирона». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 18:15 мск. Главный арбитр — Гильермо Куадра Фернандес.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.30, что составляет приблизительно 76% вероятности.

Победа «Жироны» оценивается коэффициентом 10.5 — в районе 9%. Ничейный исход можно найти в линии за 6.40, что составляет около 15%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Реал» — «Жирона» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.