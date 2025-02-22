«Лас-Пальмас» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Лас-Пальмас» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» 2:0 за 8.00.

«В рамках 25-го тура чемпионата Испании сыграют «Лас-Пальмас» и «Барселона». Тяжело представить, что каталонцы тут умудрятся потерять очки. Тем более если учитывать их успехи в последнее время.

Интересно, что у обеих команд идут разные серии результатов в 2025 году. «Барселона» успешно выступает, почти только выигрывает. И это при том, что конец прошлого года у неё, наоборот, вышел неудачным, было много потерь очков. В результате каталонцы упустили лидерство, которое буквально неделю назад вернули себе. Тут, конечно, «постарались» и «Реал» с «Атлетико», которые зачастили с неудачами.

Сине-гранатовые уверенно выступали в последнее время, сейчас у них идёт серия из четырёх побед. В Ла Лиге коллектив одолел «Алвес» (1:0), «Севилью» (4:1) и «Райо Вальекано» (1:0), ещё в Кубке Испании выбил «Валенсию» (5:0). Часто команда Флика чередует разгромные победы со скромными. В таблице, как я сказал, «Барса» вернулась на первое место. Но борьба за чемпионство далека от завершения – отрыв от двух мадридских команд минимален.

А вот «Лас-Пальмас» совсем другие результаты в этом году показывал – ни разу не победил. Причём у него как раз прошлый год завершился неплохо, была серия без проигрышей. Но вот с начала января клуб набрал всего лишь одно очко, сыграл вничью с «Осасуной» (1:1). В последних же встречах были поражения от «Жироны» (1:2), «Вильярреала» (1:2) и «Мальорки» (1:3).

В таблице «Лас-Пальмас» неминуемо опускался. Сейчас он уже занимает 17-е место, опережая соперников из зоны вылета только по дополнительным параметрам. Само собой, «Барса» к их очному противостоянию может отнестись несерьёзно. Но с другой стороны, клуб только что вернулся на первое место. Он не может сразу потерять очки.

Моя ставка на победу «Барселоны» со счётом 2:0 – котировка 8.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».