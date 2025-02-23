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«Реал» — «Жирона»: прогноз на матч в Мадриде

«Реал» — «Жирона»: прогноз на матч в Мадриде
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Ла Лиги «Реал» — «Жирона».

Ставка: «Реал» победит с форой (-2.5) за 2.75.

«Жирона» полностью провалилась в Лиге чемпионов (семь поражений при одной победе), на ранней стадии вылетела из Кубка Короля и расположилась лишь на 11-м месте в турнирной таблице Примеры. Одна из главных сенсаций прошлого сезона напрочь утратила привлекательность. Очень сильно просела.

Подопечные Мичела Санчеса проиграли шесть из девяти последних матчей в чемпионате Испании. Победили лишь борющиеся за выживание клубы. И то, уверенно был обыгран только замыкающий турнирную таблицу «Вальядолид» (3:0). С «Алавесом» (1:0) и «Лас-Пальмасом» (2:1) возникли трудности.

В первом круге, несмотря на то что игра проходила в Жироне, «Реал» победил со счётом 3:0. На «Сантьяго Бернабеу», да ещё и после такого воодушевляющего события, как победа над «Манчестер Сити», тем более должен разгромить соперника. Даже несмотря на дисквалификацию Джуда Беллингема, схлопотавшего красную карточку в игре с «Осасуной» (1:1).

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