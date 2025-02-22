«Лас-Пальмас» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч 25-го тура Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Лас-Пальмас» – «Барселона» в 25-м туре Примеры сезона-2024/2025.

Ставка: индивидуальный тотал «Барселоны» 2-3 мяча за 2.00.

«Лидер чемпионата «Барселона», давненько я этого не произносил, потому что она чуть отставала от двух мадридских команд, но осечки и «Атлетико», и «Реала» позволили ей снова взойти на пьедестал и возглавить турнирную таблицу, пусть и по дополнительным показателям, имея одинаковое количество очков с «Реалом».

«Барса» играет на выезде против «Лас-Пальмаса». И мы помним, в первом круге «Лас-Пальмас» «Барселону наказал за ошибки в обороне и неожиданно выиграл со счетом 2:1 на «Монжуике». Сейчас «Барсе» терять очки нельзя. Она должна быть посвежее, она не играла в Лиге чемпионов последние две недели. Свежесть какая-то к «Барсе» должна вернуться. Есть волнение, есть напряжение, безусловно, и это напряжение «Барселоне» мешало в игре с «Райо». Там потеря очков была просто противопоказана, и поэтому такой очень тягучий матч получился для «Барсы», хотя моментов было предостаточно, но всё решил пенальти, забитый Робертом Левандовским.

Сейчас «Барселона» играет раньше, чем мадридский «Реал», но позже, чем «Атлетико», который сыграет против «Валенсии». Но «Барса», наверное, всё-таки больше оглядывается на команду Карло Анчелотти. Поэтому «Барселоне» надо выигрывать. Я думаю, что на острове, учитывая последние результаты «Лас-Пальмаса», будет непросто. «Лас-Пальмас» давненько не выигрывал, команда, скорее всего, окопается, она уже на границе зоны вылета и постарается максимально аккуратно сыграть в обороне. Одного мяча «Барсе» может не хватить, но я сомневаюсь, что она забьет 4, как в Севилье. Поэтому мой прогноз – «индивидуальный тотал «Барселоны» 2-3 мяча» за 2.00», — приводит слова Генича «РБ Спорт».