«Астон Вилла» — «Челси»: ставка Дмитрия Градиленко на матч АПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Челси».

Ставка: ничья в первом тайме за 2.41.

«Астон Вилла» — «Челси». Хозяева поля — девятые в таблице с 39 очками. И третий домашний матч за неделю они проводят. Напомню, в среду, 19 февраля, был сыгран матч с «Ливерпулем». Игра закончилась со счётом 2:2, и этот результат «Астон Вилла» может занести себе в актив. В отличие от матча 15 февраля с «Ипсвичем», который тоже закончился вничью. Имея преимущество в одного игрока целый тайм, хозяева умудрились сначала пропустить — во втором, ну а потом всё же отыгрались. «Астон Вилла» не проигрывает дома 13 матчей, а в апреле 2024 года в прошлом сезоне сыграли вничью с «Челси», 2:2.

Гости в 2025 году провели четыре гостевых матча и ни разу не выиграли – три поражения и ничья. Последний матч в АПЛ, как раз таки гостевой, был проигран вчистую «Брайтону» со счётом 0:3. У подопечных Марески совершенно ничего не получалось, и они уже шестые в таблице. Не так часто «Челси» уходит с поля, не забив. Но такое случается. К примеру, 30 декабря на выезде проиграли «Ипсвичу» 0:2, команде, которая третья с конца в АПЛ, команде, которая вторая с конца по забитым голам и которая в среднем за матч пропускает два мяча.

Соглашусь с прогнозом, что обе команды забьют, но коэффициент небольшой, 1.46. Я предлагаю и предполагаю, что будет ничья. Как говорится, «бог любит троицу», я про то, что «Астон Вилла» два последних матча завершила вничью дома, за 3.90 можно рискнуть. Но я остановлюсь на первом тайме. «Астон Вилла» — «Челси», ничья в первом тайме», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».