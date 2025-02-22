«Арсенал» — «Вест Хэм»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ в Лондоне

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.80.

«22 февраля «Арсенал» и «Вест Хэм» встретятся в 26-м туре АПЛ. Уверен тут в успехе хозяев поля, которые явно лучше проводят сезон.

Сейчас у соперников совершенно разные задачи стоят в турнире. «Арсенал» борется за высокие позиции. Пока с «Ливерпулем» разрыв у него только увеличивается – составляет уже восемь очков. С другой стороны, на неделе «красные» провели один перенесённый тур. Так что у «канониров» теперь есть игра в запасе. Хотя даже если они в ней победят, разрыв между ними останется – пять очков.

Но команда Артеты не отчаивается. Она уже бывала в чемпионских гонках и понимает, что опускать руки никогда нельзя. В последних матчах почти только выигрывал коллектив, в том числе разгромили «Ман Сити» в одном из туров АПЛ – 5:1. Хотя одна неудача всё-таки была, 0:2 от «Ньюкасла» и вылет из Кубка лиги в полуфинале.

«Вест Хэм» же стоит намного ниже – 16-е место с 27 очками. Хотя о борьбе за выживание у него пока не идёт и речи. Отрыв от преследователей пока большой – восемь и 10 очков. С другой стороны, рисковать «молотобойцам» всё равно не стоит, можно приблизиться к вылетающим.

И пока перспективы у «молотобойцев» не лучшие. Идут они на серии из четырёх матчей без побед, за время которых набрали всего одно очко – 1:1 с «Астон Виллой». Остальные были поражения, в том числе от «Кристал Пэлас» (0:2) и «Брентфорда» (0:1), идущих не так высоко в таблице.

Я тут уверен в успехе «Арсенала», который всё равно ещё находится в чемпионской гонке, если учитывать несколько потерь очков у «Ливерпуля». Уровень «Вест Хэма» намного ниже, даже вничью тут ему будет тяжело сыграть.

Ставлю на выигрыш «Арсенала» с форой (-1.5) мяча с коэффициентом 1.80», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».