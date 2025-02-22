«Интер» — «Дженоа»: ставка Эльвина Керимова на матч Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Дженоа».

Ставка: победа «Интера» и ТБ 2.5 за 1.70.

«Интер» и «Дженоа» сыграют в 26-м туре Серии А. «Интер» проиграл «Ювентусу» на прошлых выходных, и при этом в первом тайме он был лучше, имел больше моментов. Но во втором тайме «Юве» полностью «Интер» переиграл и в прессинге был лучше. «Интер» выглядел уставшим где-то после 60-й минуты. И, в общем, наверное, можно сказать, что клуб, упустив свои моменты в первом тайме, во втором уже не был так хорош. В общем, «Ювентус» по делу выиграл.

И вообще, это такой тревожный знак уже для «Интера» — одна победа в последних четырёх матчах. Успели проиграть «Ювентусу» на этом отрезке, успели проиграть «Фиорентине», сыграть вничью с «Миланом». Так что не всё так идеально и кажется немножко, что клуб уставший. «Интер» сейчас на втором месте идёт, отставая от «Наполи» на два очка.

Что касается «Дженоа», то он выдаёт неплохой отрезок. Клуб в последних восьми матчах проиграл только трижды. При этом побед больше было. «Дженоа» идёт в середине таблицы. В прошлом туре одержали «грифоны» тяжёлую победу над «Венецией», забили два гола в концовке и здорово сработали замены Патрика Виейра. Выпустил он Экубана, который сделал две голевые передачи, выпустил Корне, который забил. Важная победа для «Дженоа».

Но с «Интером», конечно, «Дженоа» фаворитом не будет. Плюс «Интер» дома, я думаю, что должен реагировать на поражение от «Ювентуса». «Интер» борется за скудетто. Думаю, неделю готовясь к этому матчу, должен свою победу взять.

Я возьму победу «Интера» и общий тотал голов больше 2.5 с коэффициентом 1.70», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».