«Автомобилист» — «Северсталь»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Автомобилист» – «Северсталь».

Ставка: ТБ 6 за 2.10.

«Если до Матча звёзд «Автомобилист» демонстрировал результативность в 1-2 гола за матч, то после начал наконец-то забивать (13 в последних трех встречах). Да, его соперниками были аутсайдеры Востока – но и креативной, не заточенной на глухую оборону «Северстали» забрасывать тоже нетрудно. Команда Козырева традиционно делает акцент на атаку. Поэтому результативность будет на очень высоком уровне – советовал бы ставить на 7 шайб или больше.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Шансы на победу выше у хозяев. «Северсталь» в последнее время чередует хорошие результаты с неудачными. После победы в Москве над ЦСКА – домашние 1:5 от «Локомотива». После проигрыша Питеру — классная победа в Астане. «Автомобилист» более стабилен и в данный момент банально в более хороших кондициях», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».