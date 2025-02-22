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«Автомобилист» — «Северсталь»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

«Автомобилист» — «Северсталь»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Автомобилист» – «Северсталь».

Ставка: ТБ 6 за 2.10.

«Если до Матча звёзд «Автомобилист» демонстрировал результативность в 1-2 гола за матч, то после начал наконец-то забивать (13 в последних трех встречах). Да, его соперниками были аутсайдеры Востока – но и креативной, не заточенной на глухую оборону «Северстали» забрасывать тоже нетрудно. Команда Козырева традиционно делает акцент на атаку. Поэтому результативность будет на очень высоком уровне – советовал бы ставить на 7 шайб или больше.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Шансы на победу выше у хозяев. «Северсталь» в последнее время чередует хорошие результаты с неудачными. После победы в Москве над ЦСКА – домашние 1:5 от «Локомотива». После проигрыша Питеру — классная победа в Астане. «Автомобилист» более стабилен и в данный момент банально в более хороших кондициях», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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