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СКА — «Куньлунь»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

СКА — «Куньлунь»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Куньлунь».

Ставка: победа СКА и ТБ 5.5 за 2.50.

«С 28 января СКА провёл лишь один матч дома и проиграл в нём «Ак Барсу» 3:8. Пора радовать своих зрителей уверенной красивой победой. Правда, соперник для этого не самый удобный. «Куньлунь» всегда упирается в матчах против команды Ротенберга. В этом сезоне, например, они уже обыгрывали невских армейцев и в Питере, и в Мытищах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сейчас всё-таки ставить на сенсацию я бы не советовал. Гости вряд ли добьются даже ничьей в основное время. Но и победы СКА с большой разницей не ждём. Да, «Куньлунь» в последних матчах меньше четырёх не пропускает. Но и у питерцев оборона небезупречная. Матч точно будет весёлым (6-7 заброшенных или даже больше), с высоким накалом борьбы и победой хозяев», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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