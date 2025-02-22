Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: прямая трансляция боя-реванша 22 февраля

22 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой-реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Начало запланировано на 1:10 мск. В первом их поединке победу по очкам одержал Бетербиев. И этот успех позволил ему стать абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе. В реванше на кону будет именно это звание.

Прямую трансляцию боя Бетербиев — Бивол можно будет посмотреть на Первом канале.

Букмекеры считают шансы боксёров практически равными. За 2.12 можно поставить на то, что Бетербиев снова победит. С коэффициентом 1.94 принимают пари на то, что Бивол сумеет взять реванш.

Аналитики склоняются к тому, что бой продлится всю дистанцию. На такое развитие событий дают коэффициент 1.52. Досрочное завершение противостояния доступно за 2.55. При этом на победу Бетербиева нокаутом предлагают поставить за 2.70, а ещё одна победа Артура по очкам идёт за 4.20. В случае с Биволом ситуация обратная: успех Дмитрия решением котируется за 2.45, а на нокаут от него принимают ставки с коэффициентом 10.90.