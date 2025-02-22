Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: прогноз Тедди Атласа на бой-реванш

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: прогноз Тедди Атласа на бой-реванш
Комментарии

Известный тренер Тедди Атлас дал прогноз на бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол.

Ставка: победа Бивола за 1.94.

«Я выберу Бивола. Резоны те же, что и перед первым боем. Все уверены, что Бетербиев имеет психологическое преимущество. Он очень силён ментально, тогда как Бивол более техничный. Но Дмитрий тоже ментально крепок и собран. Он полон решимости, это же настоящий монстр! Думаю, что Бивол извлёк урок из первого боя. Он получил ответы на все вопросы. Тогда он не был уверен на 100%, что справится с Артуром. Никто никогда в этом не может быть уверен. Теперь он сможет найти хорошее сочетание движения и ударов. Я выбираю победу Бивола в реванше», — приводит слова Атласа Seconds Out.

Материалы по теме
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: а не замахнуться ли на трилогию?
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: а не замахнуться ли на трилогию?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android