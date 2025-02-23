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«Кальяри» — «Ювентус»: букмекеры оценили шансы туринцев

«Кальяри» — «Ювентус»: букмекеры оценили шансы туринцев
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23 февраля в матче 26-го тура итальянской Серии А «Кальяри» примет «Ювентус». Встреча пройдёт на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри, стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный судья — Андреа Коломбо.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитам хозяев. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.94, что равно приблизительно 51% вероятности.

Победа «Кальяри» оценивается коэффициентом 4.40 — в районе 22%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60, что составляет примерно 27%.

В то же время аналитики считают, что матч «Кальяри» — «Ювентус» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.02.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.

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