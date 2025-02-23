«Кальяри» — «Ювентус»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на встречу «Кальяри» — «Ювентус».

Ставка: «Ювентус» победит за 1.94.

Тьяго Мотте предстоит провести очень тщательную работу над ошибками. После вылета из Лиги чемпионов всерьёз поднят вопрос об увольнении.

«Старая синьора» расположилась на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, но у занимающего пятую позицию «Лацио» столько же очков. Ни в коем случае нельзя ошибаться.

С другой стороны, борьба за выживание в Серии А этом сезоне какая-то зверская. «Кальяри» занимает 14-е место, но не может чувствовать себя в безопасности. Отрыв от располагающейся в зоне вылета «Пармы» составляет пять очков.

На последнем отрезке сезона красно-синие не часто радуют сенсациями. Выиграли только 3 из 11 предыдущих матчей Серии А и два раза сыграли вничью. Большую часть очков набрали во встречах с располагающимися ниже в турнирной таблице клубами: «Монцей» (2:1), «Лечче» (4:1) и «Пармой» (2:1).

На своём поле поддерживаемый родными болельщиками «Кальяри» непременно сделает всё, чтобы доставить «Ювентусу» как можно больше неприятностей. И всё же «старая синьора» — явный фаворит. Она выиграла шесть из восьми предыдущих очных встреч. Две другие ознаменовались мирными исходами. Разница в классе весьма солидная. Она должна сказаться снова.