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Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: прогноз Тони Беллью на бой 22 февраля

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: прогноз Тони Беллью на бой 22 февраля
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Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью дал прогноз на бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол.

Ставка: победа Бивола за 1.94.

«Это снова будет напряжённый бой, но я думаю, что Бивол может немного улучшить ситуацию для себя в реванше. Бетербиев стал на несколько месяцев старше, время идёт, от него никуда не денешься.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
23 февраля 2025, воскресенье. 01:10 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

Бетербиев может подумать, что сможет начать быстрее и снова довести бой до конца, но ему будет сложно драться в таком быстром темпе после их первого боя.

Бивол понимает, что ему нужно сделать работу над ошибками. И он её сделает. А ему нужны лишь небольшие улучшения. Вероятно, снова будет близкий бой, но я думаю, что Бивол будет более свежим», — заявил Беллью в интервью DAZN.

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