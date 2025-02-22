Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: прогноз Тони Беллью на бой 22 февраля

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью дал прогноз на бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол.

Ставка: победа Бивола за 1.94.

«Это снова будет напряжённый бой, но я думаю, что Бивол может немного улучшить ситуацию для себя в реванше. Бетербиев стал на несколько месяцев старше, время идёт, от него никуда не денешься.

Бетербиев может подумать, что сможет начать быстрее и снова довести бой до конца, но ему будет сложно драться в таком быстром темпе после их первого боя.

Бивол понимает, что ему нужно сделать работу над ошибками. И он её сделает. А ему нужны лишь небольшие улучшения. Вероятно, снова будет близкий бой, но я думаю, что Бивол будет более свежим», — заявил Беллью в интервью DAZN.