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Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: прогноз Теофимо Лопеса на бой

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: прогноз Теофимо Лопеса на бой
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Чемпион мира в первом полусреднем весе Теофимо Лопес дал прогноз на бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол.

Ставка: победа Бетербиева за 2.12.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
23 февраля 2025, воскресенье. 01:10 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Я думаю, что в реванше исход будет прежним. Ставлю на победу Бетербиева, хотя болеть буду за Бивола. Надеюсь, Дмитрий выступит лучше, чем в первом бою. Но мне кажется, что и на сей раз Бетербиев причинит боль Биволу. И всё же я хочу выразить моё уважение Биволу: он очень хорошо боксировал в их первом поединке. Просто не показал волю, не смог проявить себя в чемпионских раундах», — заявил Лопес в интервью Seconds Out.

Прямую трансляцию боя Бетербиев — Бивол можно будет посмотреть на Первом канале.

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Комментарии
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