Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: прогноз Теофимо Лопеса на бой

Чемпион мира в первом полусреднем весе Теофимо Лопес дал прогноз на бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол.

Ставка: победа Бетербиева за 2.12.

«Я думаю, что в реванше исход будет прежним. Ставлю на победу Бетербиева, хотя болеть буду за Бивола. Надеюсь, Дмитрий выступит лучше, чем в первом бою. Но мне кажется, что и на сей раз Бетербиев причинит боль Биволу. И всё же я хочу выразить моё уважение Биволу: он очень хорошо боксировал в их первом поединке. Просто не показал волю, не смог проявить себя в чемпионских раундах», — заявил Лопес в интервью Seconds Out.

Прямую трансляцию боя Бетербиев — Бивол можно будет посмотреть на Первом канале.