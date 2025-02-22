Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: прогноз Шакура Стивенсона на бой

Американский боксёр, чемпион WBC в лёгком весе Шакур Стивенсон дал прогноз на бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол.

Ставка: победа Бивола за 1.94.

«Всю неделю я ставил на Бетербиева, но потом поверил в победу Бивола, когда увидел Дмитрия лично. Когда видишь, насколько сосредоточен Бивол, очень трудно ставить против него. Всё, что ему нужно сделать, — это просто закончить бой немного сильнее, чем в прошлый раз. Он действительно хорошо проявил себя в первом их поединке, но в последних двух-трёх раундах он как будто немного сбросил скорость. И, думаю, он это знает. И исправит этот момент», — приводит слова Стивенсона BoxingNews.