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Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: прогноз Шакура Стивенсона на бой

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: прогноз Шакура Стивенсона на бой
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Американский боксёр, чемпион WBC в лёгком весе Шакур Стивенсон дал прогноз на бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол.

Ставка: победа Бивола за 1.94.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
23 февраля 2025, воскресенье. 01:10 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Всю неделю я ставил на Бетербиева, но потом поверил в победу Бивола, когда увидел Дмитрия лично. Когда видишь, насколько сосредоточен Бивол, очень трудно ставить против него. Всё, что ему нужно сделать, — это просто закончить бой немного сильнее, чем в прошлый раз. Он действительно хорошо проявил себя в первом их поединке, но в последних двух-трёх раундах он как будто немного сбросил скорость. И, думаю, он это знает. И исправит этот момент», — приводит слова Стивенсона BoxingNews.

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