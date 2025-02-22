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Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: прогноз Василия Войцеховского на бой 22 февраля

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: прогноз Василия Войцеховского на бой 22 февраля
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Российский боксёр Василий Войцеховский дал прогноз на бой Артур БетербиевДмитрий Бивол.

Ставка: победа Бетербиева за 2.12.

«У меня лично этот бой не вызывает никакого ажиотажа, никакого волнения. Честно сказать, интереса даже нет. Перед первым боем было иначе. Я думаю, что этот поединок закончится также победой Бетербиева. Фаворитом, по моему мнению, остаётся Артур.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
23 февраля 2025, воскресенье. 01:10 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

Не поймите меня неправильно, у меня отличные отношения с Дмитрием, отличные отношения с Артуром. Ни к кому не питаю больших симпатий лично, но, исходя из первого боя, Дмитрию в статусе претендента нужно будет рисковать. А он этого избегает. Дмитрий Бивол не привык рисковать, обострять, а у Артура Бетербиева есть разящий удар.

Бивол все свои предыдущие бои доводил до верного. Даже тогда, когда он перебивал тех же мексиканцев Канело Альвареса и Рамиреса в 2022 году, Дмитрий не шёл на жёсткое обострение. Он мог деклассировать, забить, нокаутировать, довести до технического нокаута, но он этого не сделал. А сейчас ему нужно будет идти на обострение, а он не привык к этому. Бивол очень рациональный, прагматик, если он видит, что побеждает, то не пойдёт за досрочной победой. А тут ему надо будет идти на обострение, навязывать свой бокс. И тут-то я думаю, что у Артура будет разящий удар», — приводит слова Войцеховского «Российская газета».

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