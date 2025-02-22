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Бетербиев — Бивол 2: прогноз и ставка на бой 22 февраля

Бетербиев — Бивол 2: прогноз и ставка на бой 22 февраля
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Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол.

Ставка: Бивол победит за 1.94.

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Артуру уже 40, и, хотя первый бой он провёл отлично, в какой-то момент выносливость всё равно начнёт падать. А она в бою против Бивола очень нужна. Чтобы завершить и второй бой в свою пользу, Бетербиеву нужно будет работать ещё агрессивнее. Он перебил соперника, заставил его задохнуться в какой-то момент, поэтому и забрал ключевые раунды. Но при этом Артур не так часто использовал удары по корпусу. А стоило бы, ведь Бивол в попытках защитить голову частенько оставлял эту зону открытой. План Бетербиева сработал, особых изменений вносить тут не нужно. Но чтобы победить во второй раз, чемпиону предстоит выступить ещё сильнее.

Ну а что же Бивол? Он классно начал бой, однако в какой-то момент устал, вымахался и начал работать из глухой защиты. Недостаточно хорошим был футворк, порой Дмитрий застаивался. Не получилось удержать Бетербиева на дистанции. Сам Бивол сказал, что нужно было чаще бить. Так-то оно так, но речь здесь идёт именно о количестве ударов, а не о качестве. Если бы Дмитрий бил чаще, но с такой же силой — устал бы ещё раньше и всё могло закончиться и нокаутом.

При всех минусах бой был очень близким, а четыре месяца — вполне достаточно, чтобы убрать недочёты. Бивол — боксёр с очень высоким интеллектом, так что вера в то, что он учтёт ошибки и не повторит их, точно есть. Ну и, положа руку на сердце, вы ведь хотели бы увидеть и третий их бой? Так что выбираем здесь победу претендента. И верим в продолжение саги!

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