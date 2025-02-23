«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: назван фаворит центрального матча тура АПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В воскресенье, 23 февраля, на стадионе «Этихад» в Манчестере состоится центральный матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры небольшое предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 2.26, что приблизительно равно 44% вероятности.

Победа «Манчестер Сити» оценивается в 3.05 (32%), а на ничейный исход можно поставить за 4.10 (24%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.35. Вероятность такого события превышает 70%.