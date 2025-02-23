Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз на матч чемпионата Англии

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз на матч чемпионата Англии
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет + тотал больше 2.5 гола за 2.10.

Материалы по теме
«Реал» — «Жирона». Не спеши, «Барселона»! Мбаппе окрылён
«Реал» — «Жирона». Не спеши, «Барселона»! Мбаппе окрылён

«Ливерпуль» хорош. Из-за давления и накопившейся усталости результаты немного просели в последнее время. Например, в двух из трёх последних турах АПЛ клуб сыграл вничью — с «Астон Виллой» (2:2) и «Эвертоном» (2:2). Пропустил по два раза в обоих случаях. Однако в целом сохраняется прежний ход.

Перед стыками с «Реалом» Хосеп Гвардиола располагал всеми защитниками. Теперь же недосчитается сразу двух — Мануэль Аканджи и Джон Стоунз отправились в лазарет, где до сих пор пребывает и Родри. Последнего «Сити», конечно, сильно не хватает. Кроме того, нет уверенности, что сыграет главный голеадор Эрлинг Холанд.

У «Ливерпуля» же кадровая ситуация обстоит лучшим образом. А на таком фоне максимум, на который могут рассчитывать хозяева, — это ничья и одно очко. В качестве ставки можно взять комбинированный вариант Х2 + тотал больше 2.5 мяча. С обороной в последнее время у обеих сторон есть проблемы, а потому что-то вроде 2:2 или 2:1 в пользу гостей здесь возможно увидеть.

Материалы по теме
«Кальяри» — «Ювентус». Вылет из Лиги чемпионов вернёт Мотту на землю
«Кальяри» — «Ювентус». Вылет из Лиги чемпионов вернёт Мотту на землю
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android