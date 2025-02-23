«Бавария» — «Айнтрахт»: прогноз и ставка на матч в Мюнхене

23 февраля состоится матч 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене местная «Бавария» примет франкфуртский «Айнтрахт». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.32, что составляет около 74% вероятности.

Победа «Айнтрахта» оценивается коэффициентом 8.40 — приблизительно 11%. Ничейный исход можно найти в линии за 6.70, что составляет около 15%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Бавария» — «Айнтрахт» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.33. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.